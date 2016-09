Bart Wellens weer samen met 'minnares' Nicky

Door: redactie

27/09/16 - 09u38 Bron: Dag Allemaal

Bart Wellens en Nicky in 2014, toen ze voor het eerst als koppel naar buiten kwamen. © Belga.

Bart Wellens mag dan een pak kilo's bijgekomen zijn na het einde van zijn profcarrière, de man straalt wel opnieuw. En in Dag Allemaal verklapt hij hoe dat komt: hij is weer samen met Nicky. Opvallend, want ze is de vrouw waarvoor hij zijn huwelijk opblies, om dan zes maanden later al uit elkaar te gaan.

Het was een nijdige breuk, toen Nicky (30) en Bart (38) vorig jaar na amper zes maanden uit elkaar gingen. Pijnlijk, want ze was de 'minnares' waarvoor hij zijn huwelijk met Lentel opblies. Haar 'grootste fout ooit' omschreef ze hun relatie: '"één groot tijdverlies".



Maar nu is alles dus weer koek en ei. "De stress van onze beide echtscheidingen heeft ons destijds geen eerlijke kans gegeven", verklaart ze hun eerdere breuk. "'t Was gewoon niet het goeie moment. De echtscheidingen, de mediastorm die losbarstte enzovoort. We hadden dat misschien wel enigszins onderschat."



Pas onlangs zochten de twee weer toenadering tot elkaar. "Eerst waren dat onschuldige sms'jes. Eens horen hoe het met elkaar gaat. En, ja... Van 't één kwam het ander, zeker? We beseften dat we elkaar nog altijd heel graag zien, en eigenlijk niet zonder elkaar kunnen." De twee willen het rustig aan doen. "Samenwonen? Oei nee, da's nog niet aan de orde. Deze keer gaan we het écht rustig aan doen, geen stappen overslaan. Wat we nu hebben, laten we door niets of niemand verpesten."