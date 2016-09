Lesley-Ann: "De vriendschap met Tanja is nu wel over"

© Photo News.

Lesley-Ann Poppe en Tanja Dexters staan al jaren bekend als goede vriendinnen. Tot vorige week het nieuws bekend raakte dat Tanja het nieuwe gezicht wordt van de Schoonheidsschool, de zaak van Lesley Anns ex-man. "Nu zijn we toch echt geen vrienden meer", klinkt het verontwaardigd in Dag Allemaal.

"Een puur zakelijke beslissing", noemde Tanja Dexters haar besluit vorige week. Ze wordt het nieuwe uithangbord van de Schoonheidsschool, de zaak die Lesley-Ann Poppe vroeger met haar ex Benjamin runde. Hij kocht haar uit bij hun scheiding, en Lesley-Ann startte zelf met een nieuw project: de Beauty Academy. En nu gaat haar vriendin Tanja dus voor de concurrentie werken. "Lesley-Ann en ik zijn ook niet echt béste vriendinnen, eerder goede collega's. Zij snapt dit wel", ging Tanja er nogal licht over.



Lesley-Ann denkt daar echter anders over. "Sinds de breuk met Miguel is Tanja precies wat op de dool", klinkt het daar. Of ze nog vriendinnen zijn? "Nu in elk geval niet meer. Dit is niet mooi van Tanja. En nu zoekt ze een excuus om geen gezichtsverlies te lijden, in de hoop dat mensen niet gaan zeggen dat ze me een mes in de rug heeft gestoken."



Erg hard komt het echter niet aan. "Mijn school doet het goed, er is een kindje op komst en Kevin en ik gaan binnenkort verhuizen. Ik heb het te druk om er wakker van te liggen." Ze is wel niet van plan om het met Tanja uit te praten. "Ach, dat ze hun plan trekken. Ik heb het te druk met mijn eigen zaken om mij ook nog eens druk te maken over die van een ander."