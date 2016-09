Anke Buckinx: "Door het verlies ben ik een overbezorgde mama"

Door: redactie

27/09/16 - 09u01 Bron: Story

© Frank Dejongh.

Op anderhalf jaar tijd werd het leven van Anke Buckinx (36) omgegooid: ze werd mama van een dochter en stapte over van radiozender Qmusic naar Joe. Door het verlies van haar broer Daan apprecieert ze haar geluk vandaag des te meer.

Anke presenteert samen met Sven Ornelis de ochtend op Joe. "Ik probeer ongeveer samen met Lou te gaan slapen, en mijn lief neemt de hele ochtendshift voor zijn rekening. Rond 13u probeer ik weer thuis te zijn, dan pik ik haar op bij de crèche of haar grootouders en heb ik alle tijd voor haar", vertelt Anke in Story. "Ik krijg veel hulp van mijn vriend Tom. Hij is een echte familieman: hij runt het huishouden en is een geweldige vader. Soms vind ik Tom zelfs een betere ouder dan ik. Als Lou een scène maakt, denk ik soms: help, hoe los ik dit op, terwijl Tom met een creatieve oplossing komt om haar weer te doen lachen. Lou is dan ook een echt papa's-kindje, ondanks de negen maanden borstvoeding die ik gegeven heb", lacht ze.



Lang genoeg gewacht

Het moederschap heeft Anke ook veranderd. "Vroeger was ik nogal een workaholic, maar Lou verplicht me om mijn werk vaker los te laten. We gaan elke dag naar de speeltuin, de kinderboerderij of Bokrijk. Terwijl vroeger alles rond mezelf en mijn carrière draaide, heb ik nu iemand om voor te zorgen, en het kost me geen moeite om mijn eigen belangen voor haar aan de kant te schuiven. Ik heb lang genoeg gewacht om mama te worden. Ik wist dat ik kinderen wilde, ik stelde het alleen uit. Tot ik vond dat het er maar eens van moest komen en ik met de pil stopte. Een maand later was ik zwanger."



Het had nochtans anders kunnen lopen, want Anke en Tom gingen een jaar uit elkaar. "Ik was 32, mijn broer Daan was net overleden (aan de gevolgen van kanker, nvdr.) en ik wist het allemaal niet meer zo goed. Na Daans dood ben ik in mijn werk gevlucht, tot ik kapot was. Ik verhuisde naar Antwerpen om een nieuw leven te beginnen, maar dat lukte niet. Ik ben teruggekeerd naar Hasselt en naar Tom, en een paar maanden later was ik zwanger. Nu ben ik blij dat we dit hebben meegemaakt. Ik weet nu beter wat ik wil. Dat geeft een enorme rust."



Geen littekens

Anke heeft lessen getrokken uit het verleden, vertelt ze. "Mijn privéleven is het belangrijkste en zal altijd prioriteit krijgen. Een job in de media is onvoorspelbaar, je weet nooit hoe lang je zult meedraaien. Als dat hoofdstuk voor mij stopt, zal ik niet ongelukkig zijn. Als het niet goed gaat met mijn gezin, daarentegen... Alles komt altijd goed, is mijn motto. En komt het niet goed, dan gaat het voorbij. Toen Daan drie jaar geleden stierf, dacht ik dat nooit te boven te komen. Vandaag heb ik het verwerkt. Natuurlijk is het jammer dat Lou Daan niet gekend heeft, maar 'Daan' is haar tweede naam, en overal in huis staan foto's van hem. Ik denk veel aan hem, maar het is geen litteken op mijn ziel. Ik mis hem enorm, maar het belemmert me niet meer om voluit te leven."