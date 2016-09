Ruth Beeckmans: "Gert een dikke nek? Dat is maar een rolletje"

Door: redactie

Een carrière combineren met een gezinsleven, het is voor veel mama's geen gemakkelijke opdracht. Actrice Ruth Beeckmans (34), momenteel te zien in Het Grootste Licht, slaagt er wonderwel in, vertelt ze in Story. Ze vertelde er ook over haar band met Gert Verhulst.

Hoe schilder je een paard terwijl je paardrijdt? Of hoe eet je in één minuut tijd zo veel mogelijk erwtjes zonder je handen te gebruiken? Het zijn maar enkele van de vaak knotsgekke opdrachten die Gert Verhulst afvuurt op zijn vijfkoppige panel in het VTM-programma Het Grootste Licht. Hij wordt daarin bijgestaan door assistente Ruth Beeckmans. "In de eerste plaats ben ik een actrice, en dat zal altijd zo blijven, maar toen ik een aflevering zag van het originele Britse format, was ik meteen laaiend enthousiast", zegt Ruth in Story. "Ik heb dus niet lang getwijfeld voor ik 'ja' zei. Zeker omdat het samen met Gert Verhulst is. Vroeger wilde ik altijd meespelen in de shows van Samson & Gert, ik heb als kind zelfs een brief geschreven naar De Droomfabriek. (lacht) Dat ik nu naast Gert mag zitten, is heel bijzonder. Hij is ook een heel goede presentator, ik kan veel van hem leren."



Arrogante of knappe Gert

Het is ook duidelijk dat het klikt tussen de twee. "Ik heb altijd wel gedacht dat hij een toffe en aangename mens zou zijn. Soms krijgt hij weleens het verwijt dat hij arrogant overkomt of een dikke nek heeft, maar dat is een rolletje dat hij speelt. Ik heb daar altijd door kunnen kijken. We hebben ook hetzelfde gevoel voor humor, we kunnen heel grof zijn tegen elkaar. Anderen zouden zich misschien gekwetst voelen, maar wij vinden dat helemaal niet erg, en doen er nog een schepje bovenop."



Gert wordt door heel wat vrouwen ook als een knappe man omschreven, maar denkt Ruth daar ook zo over? "Ik heb het graag wat ruiger", vertelt ze. "Ik begrijp wel dat veel vrouwen op hem vallen. Het is een mooie en grote man. En hij heeft ook nog eens veel geld. (lacht) Maar op liefdesvlak zijn Gert en ik niet voor elkaar geboren, hij is veel te groot. Ik zou voortdurend nekpijn hebben als ik hem moet kussen." (bulderlach)



Bevallige assistente

Gert noemt Ruth ook steevast zijn bevallige assistente. "Dat is vooral ironisch bedoeld, want als ze echt een knappe assistente nodig hadden, dan hadden ze wel iemand anders gevraagd. Ik ben vooral het grappige slaafje van Gert", lacht Ruth. "Ik vind het ook helemaal niet erg dat hij af en toe grapjes over mijn uiterlijk maakt. Ik ben me ervan bewust hoe ik eruitzie en daar heb ik geen problemen mee."