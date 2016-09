Sonja Kimpen: "Zonder sport zat ik nu in een instelling"

Door: redactie

27/09/16 - 08u30 Bron: Story

© Frank Dejongh.

Gezondheidscoach Sonja Kimpen (57) helpt al jaren mensen met stress. Maar na haar rechtszaak tegen de gemeente Wommelgem, de verkoop van de gebouwen van haar sportcomplex en het overlijden van haar vader, moet ze zelf opletten om geen burn-out te krijgen.

Het publiek kent haar als een immer vrolijke gezondheidsgoeroe, maar Sonja Kimpen moest de voorbije tijd heel wat trotseren. Twee jaar geleden spanden zij en haar man een proces aan tegen de gemeente Wommelgem, omdat die haar beschuldigde van zogezegde boekhoudkundige onregelmatigheden. Intussen is haar onschuld bewezen en heeft ze de rechtszaak gewonnen, maar het gebeuren heeft haar imago en haar persoonlijke leven ernstig beschadigd. "Ik ben bevoorrecht om te weten hoe je je energie hoog kunt houden in zeer negatieve tijden. Maar niettemin vraagt het grote discipline. Doe je dat niet, dan zit je heel snel met een burn-out", vertelt Sonja in Story.



Schaamte

"Hoewel ik niets misdaan heb, voelde ik toch schaamte tijdens die rechtszaak. Van de ene dag op de andere moet je je verdedigen in plaats van over je missie en passie te praten. Zolang er geen uitspraak was, leefden we in onzekerheid. Twee jaar lang waren we de speelbal van het gemeentebestuur van Wommelgem. Ze probeerden mij in het diepste van mijn ziel te raken door mijn reputatie naar de vaantjes te helpen, in de hoop dat ik er emotioneel en financieel aan onderdoor zou gaan."



En alsof dat nog niet genoeg was, verloor Sonja ook nog haar vader in die periode. "Papa is op zijn 83ste gestorven aan een hartaanval. Misschien wel door de stress, want die rechtszaak deed ook mijn ouders veel verdriet. Eigenlijk heeft die hele zaak ook mijn rouwperiode afgepakt, want ik heb gewoon geen tijd gehad om echt afscheid van hem te kunnen nemen. Ook mijn moeder heb ik niet genoeg aandacht kunnen geven, al klaagde ze nooit. Ze had vroeger een boekenwinkel en weet wat het is om te vechten voor je zaak en je levenswerk."



Rouwen

"Nu alles achter de rug is, probeer ik te rouwen door er meer te zijn voor mijn mama. Ik heb gedaan waar ik ook andere mensen mee help: ondanks negativiteit zoveel mogelijk aandacht geven aan positieve doelen en kleine geluksmomenten. In het leven moet je vooruit, ondanks alles. Wie dat niet doet, ziet de miserie alleen maar groter worden. Toegegeven, Marc en ik hebben ons soms afgevraagd of het niet gemakkelijker was om de handdoek in de ring te gooien. Maar opgeven is nooit een optie geweest. Daar heb je je hele leven spijt van als je recht in je schoenen staat. Zonder sport zat ik nu in een inrichting. Bewegen is de enige manier om je stress af te voeren. Ik was zelfs jaloers op Marc, die les kon blijven geven terwijl ik daar geen tijd meer voor had, omdat ik onze rechtszaak zelf tot in de puntjes wou voorbereiden. Al had ik eigenlijk geen energie om intensief te sporten, ik moest mezelf echt oppeppen om buiten te komen en mijn fitheid te onderhouden."



Druk op relatie

Door alle stress werd het huwelijk van Sonja ook op de proef gesteld. "Marc en ik vonden steun bij elkaar, maar gemakkelijk was het niet. We hebben ook stevig ruziegemaakt op momenten dat we allebei op waren, maar gelukkig zijn wij geen koppigaards. We beseften snel: hier moeten we sámen door. Als koppel hebben we al ergere stormen doorstaan, zoals de hersentumor van onze zoon Niels toen hij nog klein was. Dat was leven of dood. In vergelijking daarmee was die rechtszaak een klein euvel, dat ons helaas wel twee jaar van ons leven heeft afgepakt. Marc en ik kozen voor een goede taakverdeling en een trucje: de ene week mocht ik klagen en moest Marc me oppeppen, de andere week moest ik hem erdoor helpen. (lacht) Elkaar ruimte gunnen is ook belangrijk. Marc moest mij soms compleet met rust laten, ik had echt nood aan afzondering. Marc daarentegen had een uitlaatklep nodig, hij wilde onder de mensen komen."