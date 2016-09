Tanja Dexters beleeft mooie momenten met ex in Milaan: "Een verzoening? Dat kan"

Door: redactie

De afgelopen maanden kon je in haar Story-column lezen hoe Tanja Dexters (39) overeind krabbelde na de plotse breuk met Miguel, de vader van haar dochter Valentina (6). Ze eindigt met een verrassing: de weg naar een verzoening tussen de ex-partners ligt open...

Het was even schrikken toen in mei bekend raakte dat Tanja Dexters niet langer een paar vormde met Miguel Dheedene. De twee waren niet alleen al jaren verloofd, ze hadden ook samen een dochter én waren een van Vlaanderens meest geliefde showbizzkoppels. Na weken van ups en downs is er nu verrassend nieuws van Tanja: tijdens de modeweek in Milaan is er plots toenadering ontstaan tussen haar en Miguel.



Mooie momenten

"Ik moet wel iets opbiechten: ik heb eigenlijk meer feestjes dan modeshows bijgewoond. En ik ben stevig gaan shoppen bij Moschino, een van mijn favoriete merken. Ze kennen me daar al zo goed dat de champagne koud staat wanneer ik binnenkom. Naast de nodige party's op mijn hotelkamer heb ik de bloemetjes buitengezet in de bar van het Four Seasons hotel, waar je altijd designers en topmodellen tegen het lijf loopt. Ik heb er Karl Lagerfeld met zijn vriend Sébastien Jondeau gezien.

Ook de Just Cavalli-club is een aanrader! Ik ben er met mijn ex Miguel beland... Hij organiseerde in Milaan een persdiner van zijn zaak Fashion Club 70, en daar zijn we samen naartoe gegaan", schrijft Tanja.



"Vlak na onze breuk ging het erg moeizaam tussen Miguel en mij, maar nu gaat het des te beter. Het is fijn dat we nog altijd een goede verstandhouding hebben. We komen nog heel goed overeen, en in Milaan hebben we samen mooie momenten beleefd. Ja, we zien elkaar nog altijd heel graag. Er is nog liefde voor elkaar én voor onze dochter. Een verzoening? Alle wegen liggen open, alles kan. We zien wel wat de toekomst brengt!"



"Ik voel wel dat ik alles op een rijtje moet zetten. Het was Miguels beslissing om er een punt achter te zetten, maar door de breuk ben ik ook gaan nadenken over onze relatie. Weet je, ik zat niet te wachten op een breuk, en het was allesbehalve fijn, maar soms heeft een relatie zoiets nodig om te beseffen dat je elkaar heel graag ziet. Ik heb nu vooral het gevoel dat Miguel en ik momenteel even in de war zijn..."



Turbulente periode

"Je hoort het: ik zit nog altijd in een heel turbulente periode, waarin feestjes en gepieker elkaar afwisselen. Ik lig nog met mezelf in de knoop", gaat Tanja verder. "Ik ben voor het eerst op de weegschaal gaan staan en ik ben toch wel geschrokken: 48 kilo. Nochtans ben ik weer beter aan het eten, maar ik ben nu eenmaal gevoelig aan stress. Gelukkig krijg ik veel steun en begrip van mijn omgeving. Ik heb dan ook geen spijt van mijn uitspattingen van de voorbije maanden. Het was een hele leuke periode. Maar ik zit net zo goed nog boordevol plannen, en vertrek volgende week alweer naar China voor mijn kledingcollectie Dexters. Ik kijk dus ook heel erg uit naar wat de toekomst zal brengen.."