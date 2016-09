De Boxy's verhuizen naar VIER, met nieuw programma van Bart De Pauw

Door: redactie

Ze stellen vanmiddag hun nieuwe boek 'Out of the Boxy' voor, maar ondertussen zijn de tweelingbroers Stefan en Kristof Boxy alweer met andere grootse projecten bezig. Onder de beschermende en inspirerende tv-vleugels van Bart De Pauw en zijn productiehuis Koeken Troef! gaat de culinaire tweeling een programma maken voor VIER.

"We kijken enorm uit naar de samenwerking met Bart", zeggen Kristof en Stefan. "Niet alleen omdat we hem een fantastische tv-maker vinden, maar er is ook een persoonlijke klik, en dat is voor ons echt belangrijk. Niets is interessanter dan de creativiteit van verschillende mensen, vanuit een verschillende passie, te combineren." Ook Bart De Pauw, druk bezig met de opnames van zijn fictiereeks 'It's Showtime' voor Eén, ziet het helemaal zitten. "De Boxy's zijn bijzonder goed in hun vak. Ze zijn een echte inspiratiebron voor invloedrijke chefs en culinaire ambachtslui. Hun toewijding en vakkennis is uitzonderlijk. En het zijn grappige kerels. Daar wil ik meer mee doen, veel meer."



De twee topchefs werden in Vlaanderen bekend na hun gesmaakte passage in het VTM-programma 'Mijn Pop-uprestaurant'. Hun overstap naar VIER komt er na hun minder geslaagde avontuur op Vitaya. Voor die zender maakten ze het programma 'Boxy & Boxy', waarin ze een hele dag BV's volgden en hen in ruil een origineel menu kookten. Wat De Pauw met de broers van plan is, is nog niet duidelijk.