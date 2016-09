Reünie Will & Grace blijkt verkiezingsspotje

Door: redactie

video De veelbesproken mogelijke reünie van hitserie Will & Grace, lijkt er een van korte aard te zijn. Maandag verscheen een video op YouTube waarin Eric McCormack, Debra Messing, Sean Hayes en Megan Mullally hun oude rollen als Will, Grace, Jack en Karen op zich nemen, maar het ging 'slechts' om een verkiezingsspot.

In het filmpje spreken Will en Grace hun afschuw uit voor Trump, terwijl Karen achter haar goede vriend Donald staat en Jack niet weet of hij gaat stemmen. Dat geeft de cast de gelegenheid alle redenen voorbij te laten komen voor Amerikanen om zich te registreren om te stemmen, een verplichte handeling voor wie in de VS zijn stem wil uitbrengen. Uiteindelijk komt Will met het overtuigende argument voor Jack: "Katy Perry houdt van Hillary."



De vier acteurs deden al dagen geheimzinnig over een samenzijn afgelopen week. Ze plaatsten enkele groepsfoto's, later aangevuld met kiekjes die duidelijk op een set gemaakt waren. Fans zagen daar een aankondiging in dat de hitserie een vervolg zou krijgen, maar vooralsnog lijkt het alleen om het verkiezingsfilmpje te gaan.