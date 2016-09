Door: redactie

26/09/16 - 22u57

video Sergio gaat een nieuwe uitdaging aan. De zanger wil na 37 jaar stoppen met roken, wil afvallen en gaat voor een olympisch lichaam. Hij heeft daarvoor een hulpcoach ingeschakeld. Het resultaat is al duidelijk te merken: na twee weken is de zanger al vijf kilo kwijt en ook het aantal sigaretten per dag is al kleiner geworden. De zanger geeft aan HLN.be tekst en uitleg over zijn gezonde toekomst.