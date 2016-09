"Waarom blijft Nathalie Guy Van Sande steunen?"

Door: redactie

Vorige week getuigde werner Kuh, de vader van Guy Van Sandes stiefdochter, over zijn vizie op de kinderpornozaak. Dat hij niet wil dat de man zijn dochter nog ziet, en dat hij niet begrijpt dat zijn ex hem blijft steunen. Maar dat artikel heeft weinig uitgehaald. "Ik heb haar nog niet gehoord", klinkt het in Dag Allemaal.

Guy Van Sande voelt zich alvast niet schuldig(er) bij het artikel. "Zijn reactie op mijn relaas was: 'En dan?' (geagiteerd) Kan je je dat nu inbeelden: 'En dan?' Dat toont weer eens de arrogantie en bijzonder bevreemdende mentaliteit van die man aan. Het gaat hier wel om de naaktfoto's van een kind!"



Zijn ex Nathalie blijft hem ook onvoorwaardelijk steunen. "Ik had toch wel gehoopt dat ik met haar in gesprek zou kunnen gaan, vooral dan in verband met onze dochter. Want dat is in heel deze affaire het allerbelangrijkste voor mij: ons kind. Zij blijft blijkbaar in de ban van die man, en ze kiest dus nog altijd partij voor hem. En dat is héél ontgoochelend om vast te stellen, ongelooflijk eigenlijk. Een fiere mama post op Facebook zelfs enkele recente foto's die Guy gemaakt heeft van haar dochter. Alsof er totaal geen vuiltje aan de lucht is."