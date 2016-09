Bart Wellens 17 kilo aangekomen

Door: redactie

13/09/16 - 09u44 Bron: Story

© Dieter Bacquaert.

Elke maandagavond strijdt Bart Wellens samen met enkele andere ex-sporters om eeuwige roem in het gelijknamige VIER-programma. Opvallend is wel dat de ex-veldrijder enorm verdikt is sinds hij zijn koersfiets aan de haak hing. "In anderhalf jaar ben ik ongeveer zeventien kilo bijgekomen", zegt Bart in Story. "Vooral omdat ik niets meer van sport doe."

"Een tijdje geleden ben ik de Mont Ventoux opgereden, en toen heb ik wel wat getraind, waardoor ik ook wat ben afgevallen. Maar nu ik ploegleider ben geworden van een team, blijft er geen tijd meer over om te gaan fietsen. En eerlijk gezegd, het zegt mij ook niet veel meer", gaat Bart verder. Dat buikje stoort de ex-veldrijder ook niet echt. "Er is een tijd geweest dat ik mij slecht in mijn vel voelde. Zeker na mijn rugoperatie kreeg ik last van overgewicht, omdat ik amper kon bewegen. En het is natuurlijk ook niet leuk om te merken dat mijn buik in de weg zit wanneer ik mijn veters wil knopen."



Reacties

Dat Bart enkele kilo's is bijgekomen, valt ook op. "De mensen schrikken wel als ze zien dat ik nu een buikje heb, maar ik trek mij daar niets van aan. Ik weet dat ik dik ben, dus dan kan ik er maar beter ook mee lachen. Het beperkt mij wel in mijn uitdagingen. Als ik met de kinderen voetbal, dan moet ik sneller een pauze inlassen om wat te bekomen. Mijn conditie is weg door het goede leven, maar ik ben niet ongelukkig."



De ware liefde

Bart is wel al gewend aan zijn nieuwe leven, zonder topsport. "Ik heb het nog geen dag gemist. Vooral het voortdurend presteren was ik beu, omdat mijn harde werk nooit beloond werd met een goed resultaat. Dat maakte het mentaal heel zwaar. En nu heb ik tenminste tijd om naar festivals te gaan, of in het weekend een uitstapje te maken met de kinderen." Een nieuwe liefde is er nog niet in zijn leven nadat hij enkeke maanden geleden uit elkaar ging met Stefanie. "Het klikte niet meer tussen ons, en dan is het beter om als volwassen mensen een punt te zetten achter je relatie. Zoiets gebeurt nu eenmaal in het leven. Maar ik voel me zeker niet eenzaam en hoop gewoon op een dag de ware tegen te komen."