Pascale Naessens: "Ik moet het gevoel hebben dat ik elk moment bij Paul weg kan"

Met Puur Pascale is Pascale Naessens (47) toe aan haar zevende kookboek. Ze is de bestverkochte auteur in Vlaanderen en al drieëntwintig jaar getrouwd met tv-maker Paul Jambers (71). "Zonder hem zouden mijn boeken er niet zijn geweest", klinkt het liefdevol in Story.

In de jaren negentig zette Paul Jambers zichzelf op de kaart met zijn tv-programma Jambers, vandaag is het zijn vrouw Pascale die in de spotlights staat. Met haar kookboeken over gezonde voeding breekt ze sinds enkele jaren alle verkooprecords, en ook van haar nieuwe boek wordt veel verwacht. Paul helpt zijn echtgenote waar hij kan, al zag hij dat eerst niet zitten. "In het begin wilde Paul niet met mij samenwerken, omdat ik toch altijd mijn zin wil doen. Maar mijn zaak werd zo groot dat hij wel moest bijspringen. Ik had echt een vertrouwenspersoon nodig die in mijn hoofd kan kijken. Paul doet nu alle taken die ik niet zo leuk vind, zoals de boekhouding, teksten nalezen, contractbesprekingen... Ik moet bekennen dat ik hem heel erg opeis. Maar omdat hij zo multi-inzetbaar is, kan ik voluit creatief zijn", vertelt Pascale in Story.



De liefde tussen Pascale en Paul is ook na 23 jaar nog altijd erg groot. Naast haar grote steun is Paul ook nog altijd lief voor zijn vrouw, vertelt Pascale. "Anders zou ik meteen bij hem weggaan. Ik zou geen relatie kunnen hebben met een man van wie ik niet hou, dan ben ik veel liever alleen. Maar ik hou heel veel van Paul, en natuurlijk is het leven met z'n tweeën leuker. Het maakt me gelukkig om mijn succes met hem te delen. Maar eigenlijk heb ik niemand nodig. Ik moet elk moment het gevoel hebben dat ik bij mijn partner weg kan. Paul heeft die onafhankelijkheid ook altijd gestimuleerd, we zitten allebei zo in elkaar. Het is met andere woorden een vrije keuze om bij Paul te zijn, ook na meer dan twintig jaar. Wij zijn samen omdat we dat willen, niet omdat we gebonden zijn door een huwelijk of geld."