Josje: "Met een van mijn exen wilde ik wel een kind"

Door: redactie

13/09/16 - 09u00 Bron: Story/Dag Allemaal

© Frank Dejongh.

In mei zei Josje Huisman (30) vaarwel tegen K3. Sindsdien maakte de Nederlandse een lange reis naar Zuid-Amerika en vorige week stelde ze haar eigen stijlboek voor, #dresscodejosje. Het is duidelijk dat ze de touwtjes van haar eigen leven stevig in handen heeft.

"Toen de uitgeverij me vroeg een boek te schrijven over mijn stijl, wist ik niet meteen welke richting ik uit wilde", vertelt Josje in Story. "Ik had ook niet verwacht dat het zo veel werk zou zijn. Dat klusje klaar ik wel even, dacht ik. (lacht) Uiteindelijk is het een inspiratiegids geworden. Ik wil de mensen niet zeggen wat ze moeten doen, maar vooral vertellen welke mogelijkheden er zijn, hen laten zien dat ze mogen experimenteren en zich niet te veel van andermans mening moeten aantrekken."



Zelfzekerheid

Zelf kreeg Josje ook al vaak kritiek op haar uiterlijk, denk maar aan haar tatoeages en haar neuspiercing. Maar die kritiek kan ze makkelijk negeren. "Ik kan dat van me af laten glijden omdat ik me goed voel bij wat ik doe. Mijn vrienden en familie weten dat ik geen vlieg kwaad doe en dat is het belangrijkste. Mensen leken te vinden dat ik me voor die zaken moest verantwoorden, zelf had ik dat gevoel niet. Ik heb nogal lak aan die dingen. Dat wil niet zeggen dat ik constant barst van zelfzekerheid, maar ik ben zelden onzeker over mijn outfits of uiterlijk. Ik ben geen perfectionist, maar ben soms wel bang om dingen verkeerd te doen. Ik ben bijvoorbeeld altijd zenuwachtig voor een optreden. Ja, zelfs na zeven jaar bij K3 en honderden shows. Mensen vragen me dan waarom ik dit werk doe, en voor ik het podium op moet, maak ik mezelf soms dezelfde bedenking. (lacht) Maar als ik eenmaal bezig ben, weet ik weer: het is gewoon te leuk!"



Klik met Karen en Kristel

Vier maanden na de stop van 'de oude K3' heeft Josje, ondanks alle geruchten, nog altijd contact met Kristel en Karen. "We lopen elkaars deur niet plat - dat was voorheen ook niet het geval - maar horen elkaar nog geregeld. We hebben een groepschat op Whatsapp, maar tijdens de zomer is die wat in slaap gesukkeld." Voor de buitenwereld leek het soms alsof het minder goed klikte tussen Josje en de andere twee K3'tjes, maar dat is niet waar, vertelt Josje. "Daarom is het ook de buitenwereld, hé. (glimlacht) Als het de binnenwereld was, zouden mensen wel beter weten. Kijk, Karen en Kristel kennen elkaar al veel langer, ze zijn even oud, hebben een gezin en zitten in dezelfde fase van hun leven, dus het is logisch dat hun band anders is. Toch denk ik dat we het afgelopen jaar nog maar eens bewezen hebben dat we als trio altijd goed gefunctioneerd hebben."



Gelukkige vrijgezel

Ook over het liefdesleven van Josje werd al veel geschreven. Enkele maanden geleden werd ze nog gelinkt aan de Nederlandse musicalacteur Joey Ferre. "Ik kende die man niet eens. Hij stond gewoon toevallig achter me toen er een foto van me op de rode loper genomen werd. Ik houd niet van de term 'gelukkige vrijgezel', want het is niet iets waar je voor kiest. Ik denk zeker niet elke dag: boehoe, waar blijft mijn ware nou? Ik vind mijn leven prima zoals het is, maar net als iedereen wil ik wel graag iemand tegenkomen met wie alles klopt en met wie ik mijn leven kan delen. Voorlopig is dat niet het geval. Niet dat ik kieskeuriger geworden ben, maar ik ga misschien minder snel springen voor iets als ik het gevoel heb dat het niet helemaal klopt." Ze begint wel altijd aan een relatie met het plan om er volledig voor te gaan, verklapt ze in Dag Allemaal. "Met een van mijn laatste drie exen wilde ik bijvoorbeeld wel een kind. Ik ga niet zeggen wie, en ik vind mijn leven vandaag goed zoals het is. Maar as ik mijn nichtje zie, denk ik 'Hey, een baby, wat leuk, dat is misschien toch ook iets voor mij.'"