Ex van Dimitri Bontinck reageert: "Hij sloeg míj, het bloed gutste uit mijn oog"

13/09/16 Bron: Dag Allemaal

Vorige week gooide Dimitri Bontinck een bommetje in BV-wereld: hij en zijn vriendin Elke waren uit elkaar omdat ze zo agressief was. "Een monster", omschreef hij haar. En daar kan Elke niet mee lachen. "Hij sloeg míj, niet andersom", zegt ze in Dag Allemaal. "Ik wil die vent uit mijn leven."

Bontinck gooide hard met slijk vorige week naar Elke, maar zij gooit minstens even hard terug. Dat ze hem mishandelde, ontkent ze in alle talen. "Typisch Dimitri om alle schuld in mijn schoenen te schuiven", zegt ze. "Heb je me al eens goed bekeken? Vijftig kilo. Hoe zou ik me in godsnaam kunnen verdedigen tegen een agressieve ex-militair? Hij sloeg mij, niet omgekeerd. Luister, ik heb zelf ook fouten gemaakt. Ik ben geen heilig boontje en ik durf lelijke dingen te zeggen. Maar die losse handjes van Dimitri, dat valt niet te ontkennen. Ik ben al de vierde vrouw die slaag van hem heeft gekregen."



Op 12 januari was het zelfs zo erg dat ze vreesde voor haar leven. "Dimitri kwam dronken binnen. Bij momenten drinkt hij wodka alsof het limonade is. Daarop nam hij pijnstillers met morfine. Die combinatie maakte hem gek. Hij sloeg mij en bleef me maar stampen in de nieren." Een maand later was het weer zo ver. "Dimitri gaf me een vuistslag, recht op mijn oog. Het bloed gutste eruit." Ze liet beide voorvallen vaststellen door een arts.



Oorlog in Syrië

Waar het precies mis liep, kan ze niet zeggen. "Maar ik had het dit jaar al eens uitgemaakt. Dimitri kon maar over één iets praten: oorlog. Thuis wil ik genieten, tot rust komen. Maar bij hem was het al Syrië wat de klok sloeg. En ik mocht daar mijn gedacht niet over zeggen, want dan kreeg ik een scheldtirade over me heen. Ik kon dat niet meer aan. Ik zei dat hij moest gaan. Tot de charmeur in hem weer naar boven kwam."



Dimitri verweet haar ook dat hij haar dieper in de put duwde, ook op financieel vlak. "Terwijl ik potverdekke de huur en alle rekeningen betaalde. Ik ben zelfs een lening aangegaan om hem te helpen! Zelf krijgt hij nergens nog een cent, want hij staat bij alle banken op de zwarte lijst."



Grove berichten

De man is ook stikjaloers, beweert ze. "Ik heb verschillende aanbiedingen gekregen voor hostessenwerk, maar ik mocht niet van Dimitri. Maar hij papte aan met jan en alleman, zelfs meisjes van 18."



Intussen stuurt hij haar grove berichten via sociale media. "'Ik hoop dat ze jou in coma kloppen zoals Eva Pauwels, jij hoer' kreeg ik al. En 'Rij de vaart in zoals Steve Stevaert aub'. En ik ben dan het monster?"