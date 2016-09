Bent zegt JA tegen zijn Martena

Door: redactie

13/09/16

Tram 4 blijkt een echte mijlpaal voor Bent Van Looy. In aanloop naar die 40 lentes werd de zanger - ruim 1,5 jaar geleden - vader van dochtertje Harper. Ook ruilde hij Parijs in voor Antwerpen. En sinds gisteren is Bent getrouwd met Martena Duss, al meer dan tien jaar zijn vriendin.

Het was een huwelijk zonder pottenkijkers in Antwerpen. In de grootste discretie kwamen Bent en Martena (33) naar het stadhuis, samen met hun dochtertje en een vriend die foto's nam. Martena deelde op Instagram wel een kiekje van haar been met kousenband, samen met de tekst 'Just married' en een hartje.



Sinds Bent - bij het grote publiek bekend van Das Pop en als coach in 'The Voice van Vlaanderen' - op 23 december 2014 vader werd en zijn veertigste verjaardag zag naderen, was het duidelijk tijd voor een ander leven. "Het vaderschap heeft me veranderd. Dat kan ook niet anders", zei hij daarover al eerder in deze krant. "Ik wist absoluut niet wat ik kon verwachten, een kind is nooit een duidelijk plan geweest. Ten eerste vraag ik me af waarom ik er eigenlijk zo lang mee heb gewacht. En ten tweede geeft een kind je grond onder je voeten. Je bent verantwoordelijk voor een ander mens. Ik ga om 11 uur slapen en sta om half 6 op - iets wat vroeger ondenkbaar was. Opstaan in alle vroegte omdat je dochtertje huilt: het klinkt misschien verschrikkelijk, maar ik vind daar een zekere rust in."



Tien jaar geleden volgde Bent halsoverkop zijn grote liefde Martena Duss, visagiste en afkomstig uit een klein dorpje in Zwitserland, naar Parijs. De twee hadden elkaar in Gent leren kennen, waar zij gestrand was op zoek naar een nieuw leven.