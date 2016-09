Ilse Van Hoecke gaat lesgeven

Door: redactie

13/09/16 - 06u49 Bron: Het Laatste Nieuws

© BELGA.

Ilse Van Hoecke, bekend van Ketnet, Eén, Libelle TV en het Radio 2-programma 'De Madammen', gaat weer lesgeven. Ze start straks als docente taalvaardigheden en expressie aan de Thomas More-hogeschool.

Ilse is master in de dramatische kunst en is lerares van opleiding. Eerder gaf ze al tien jaar lang toneel, improvisatie en verbale expressie aan de muziekacademie van Gent.



Van Hoecke gaat nu halftijds lesgeven aan toekomstige kleuterleiders en -leidsters. Ilse is al de derde BV die - naast haar radio- en tv-werk - aan de slag gaat bij Thomas More. Roos Van Acker geeft er creatieve copywriting aan de studenten van de nieuwe mediarichting, en Mark Uytterhoeven geeft er Nederlands.