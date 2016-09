Helmut Lotti plant een grote comeback

Door: redactie

Goed nieuws voor fans van Helmut Lotti (46): de artiest plant een herlancering van zijn carrière met een nieuw album en een nieuwe tournee. "Ik kan niet wachten om weer in de schijnwerpers te staan", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vorig jaar bracht Lotti bij ons nog zijn album 'Faith, Hope and Love' uit, maar nu ziet hij het een stuk groter. Hij herwerkte het album, breidde het uit en maakt er 'The Comeback Album' van. Daarvoor tekende hij een platencontract bij RCA Deutschland, waarmee hij zijn pijlen vastberaden op de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse markt richt.



Nu vrijdag lanceert hij het zelfgeschreven 'Faith, Hope and Love' opnieuw in Duitsland, en op 21 oktober volgt dan de volledige nieuwe plaat. Vanaf 27 april plant hij dan ook een tournee langs de grote zalen in Duitsland en omstreken. Tot grote vreugde van zijn trouwe fans ginder, want die hebben er zeven jaar lang op gewacht.



Waarom het zo lang geduurd heeft? "Op zich ging alles goed. Ik voelde me fysiek in orde, maar ik vroeg me af: Is het dit nu? Wilde ik wel nog Helmut Lotti zijn?", aldus de zanger. "Het heeft lang geduurd, maar het begon weer te kriebelen. Ik miste het podium. En ja, ik wilde graag Helmut Lotti zijn."