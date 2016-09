Je raadt nooit waar Justin Bieber heel wat van zijn hits schrijft

Koen Van De Sype

Justin Bieber (22) heeft het publiek een zeldzame blik gegeven op zijn mansion in Los Angeles. Een journaliste van de Engelse zender BBC Radio 1 mocht langs gaan een kreeg een rondleiding in tuin, waar ze onder meer een visvijver, een gigantische waterglijbaan en een basketterrein zag. Én de plaats waar Justin het liefst muziek schrijft als hij buiten is. En dat bleek een onverwachte plek.

© BBC Radio 1 . Opmerkelijk: Bieber brengt nog flink wat tijd door thuis, zeker als hij nummers schrijft. En als hij dat doet, spendeert hij veel tijd op een kleine boot die aangemeerd ligt op zijn visvijver. Daar trekt hij zich dan terug met zijn smartphone en laat hij de inspiratie komen. Lees ook Sofia Richie heeft 'speciale relatie' met Justin Bieber

