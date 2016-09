Katy Perry: "Taylor Swift hoeft alleen sorry te zeggen"

Door: redactie

12/09/16 - 07u07 Bron: ANP

© anp.

Een samenwerking tussen Taylor Swift en Katy Perry zit er nog steeds in. Dat blijkt uit een vragenuurtje op Twitter. Katy liet op een vraag van een volger weten dat er dan wel een voorwaarde aan verbonden is. Taylor moet eerst sorry zeggen.