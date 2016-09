Beyoncé legt concert stil voor huwelijksaanzoek

Tom Tates

11/09/16 - 21u36

video Superster Beyoncé heeft gisteren haar concert in de Amerikaanse stad St. Louis tijdelijk stilgelegd voor een superromantisch huwelijksaanzoek. Tijdens het nummer Put a ring on it stopte ze plotseling met zingen om achtergronddanser John Silver op het podium de kans te geven door de knieën te gaan voor zijn eveneens dansende vriendin Ashley Everett. En natuurlijk zei Ashley, terwijl het publiek keihard applaudisseerde en schreeuwde, volmondig ja.