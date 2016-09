Zwangere vriendin Dré Hazes vindt zichzelf 'lekkere chick'

Suzanne Borgdorff

11/09/16 - 14u03

Monique Westenberg (38), de vriendin van zanger-presentator Dré Hazes (22), is dankbaar voor het goede verloop van haar zwangerschap. Het bekende duo hoopt volgende maand ouders te worden van een jongetje. Monique, enthousiast bij een sexy foto op haar instagramaccount: ,,Ik vind mezelf nog best een 'lekkere chick''.

De blondine, die donderdag weer voet op Nederlandse bodem zette na een vakantie in Bangkok, is 33 weken zwanger. Ondanks dat ze in Thailand kampte met griep, spreekt ze van een fijne zwangerschap. ,,Ik voel me al die maanden héél goed en had van te voren niet gedacht dat ik mezelf nog best een "lekkere chick" zou vinden tijdens het groeien'', schrijft Monique, die samenwoont met haar Dré. Ze vormen sinds de zomer van 2014 een stel.



Monique zegt ook dankbaar te zijn voor de zogenaamde glow die je krijgt als je in verwachting bent. ,,Daarom durf ik ook best één foto'tje te plaatsen als deze, omdat ik trots ben'', klinkt het bij een kiekje waarop La Westenberg in een zwarte bikini geniet van de buitendouche. ,,Trots op dat ik mama mag worden van, voor ons, een wondertje.''