11/09/16 - 13u35 Bron: vtmnieuws.be

Jo Vally wachtte niet tot hij het woord kreeg van Luk Alloo, maar nam het heft en de megafoon in eigen handen. Hij richtte zich rechtstreeks tot Vlaams minister van dierenwelzijn Ben Weyts. Het opzet van Jo was simpel en brandend actueel: hij riep op om een einde te maken aan het onverdoofd slachten van dieren. Jo Vally was, samen met Aagje Vanwalleghem, te gast in Alloo op zondag op Joe.