Door: redactie

11/09/16 - 13u27 Bron: Eigen berichtgeving

Nog voor de eerste les is gestart, is de Beauty Academy van Lesley-Ann Poppe al een groot succes. Het aantal inschrijvingen ligt zo hoog dat Lesley-Ann en Kevin besloten hebben om in plaats van 5 maanden al zeker 10 maanden open te blijven. En het koppel gaat ook het opleidingsaanbod uitbreiden.