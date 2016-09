Herman Brusselmans toont zijn nieuwe vriendin

Door: redactie

10/09/16 - 09u35 Bron: Het Laatste Nieuws

© Wannes Nimmegeers.

Hier is ze dan, de nieuwe vriendin van Herman Brusselmans (58). Dat ze een studente is van amper 24 wisten we al, maar tot nu toe hield hij zijn verovering goed verborgen. Tot gisteravond op de voorstelling van zijn nieuwe boek 'De Fouten', toen de jonge bloem van Brusselmans een gezicht kreeg. Lena heet ze. Bruin haar, bruine ogen en volbloed Amsterdamse. "Voor mij hoeven die schijnwerpers niet, maar dit is onvermijdelijk, vermoed ik", vertelde ze schuchter.



Na de 25-jarige journaliste Melissa Janssens is Lena dus de tweede piepjonge vriendin op rij voor Brusselmans. "24 jaar is veel te jong, dat weet ik ook wel", vertelde Brusselmans daarover eerder in een interview met onze krant. "Maar de aantrekkingskracht tussen ons is groot en we amuseren ons met elkaar. En als een meisje tegen je zegt dat ze alleen maar bij jou wil zijn, dan doet dat wel iets met een mens."