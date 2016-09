Natalie Portman toont zwanger buikje op rode loper

Door: redactie

10/09/16 - 06u20 Bron: People, Variety

© photo news.

Het viel niet te ontkennen: Natalie Portman is in verwachting van haar tweede kind. De actrice verscheen donderdag op de rode loper van het Filmfestival van Venetië en door haar prachtige Dior-jurk spotten aandachtige kijkers meteen haar bolle buikje.

Natalie Portman en Lily-Rose Depp © photo news.

De 35-jarige actrice, die in Venetië is om haar nieuwe film 'Planetarium' te promoten, heeft al een zoontje van vijf, Aleph. Een bron vertelde aan People magazine dat de oscarwinnares en haar man, de Franse choreograaf Benjamin Millepied deze winter hun nieuwste aanwinst zullen verwelkomen.



Portman's nieuwste film 'Planetarium' vertelt het verhaal van twee zussen die in de jaren 1930 rondtrekken door Frankrijk als mediums: ze geloven dat ze met de doden kunnen spreken. Ook Lily Rose Depp (dochter van Johnny) en Emmanuel Salinger spelen mee in de Franse prent.



De actrice presenteert deze week ook 'Jackie', de nieuwe biopic over first lady Jacqueline Kennedy, waarin ze de hoofdrol vertolkt. De film speelt zich af in de periode na de moord op JFK. Portman gaf recent toe dat de rol van Jackie Kennedy een van de grootste uitdagingen uit haar carrière was. "Iedereen weet hoe ze eruit ziet, klinkt en [iedereen heeft] zowat een idee over haar."