"Xanax was erger dan drank en drugs samen"

10/09/16 - 05u00

Op de nieuwe Triggerfinger is het nog even wachten, maar bassist Paul Van Bruystegem (57) brengt nu al zijn solodebuut uit als LowRider. En vrijdag verschijnt 'Monsieur Paul: On Tour', een bijzonder openhartig relaas over de zware verslavingen waarmee Lange Polle kampte. "Alcohol, drugs... Ik kan níéts met mate. Maar aan Xanax heb ik me serieus mispakt."

We ontmoeten elkaar in zijn woonplaats Lier, waar Lange Polle ons eens niét piekfijn uitgedost opwacht, maar wel in korte broek en een morsig shirt.



"Ik heb geen grootse ambities met LowRider", zegt Paul Van Bruystegem -a.k.a. Monsieur Paul. "Die plaat maken was vooral een louterende ervaring voor mij, zodat ik nu weer helemaal klaar ben voor Triggerfinger. Veel vrouwen gaan het niet graag horen, maar eigenlijk moet je af en toe eens scheefpoepen om een relatie levendig te houden."



Met Triggerfinger beleeft hij vandaag zowaar zijn tweede carrière. "Eentje waar ik wél genoeg mee verdien om de deurwaarders uit mijn huis te houden", klinkt het. "Zonder dat ik bevend en rillend wakker word door de ontwenningsverschijnselen. Ik ben me ervan bewust dat niet iedereen zo'n tweede kans krijgt. Ik grijp ze dan ook met twee handen, en wil het allemaal intens beleven. Lust for life, de volle 110 procent."



"Ik heb alles gepakt, gesnoven en geslikt wat er voorhanden was", vertelt Van Bruystegem. "En in royale hoeveelheden. Maar aan Xanax (angstremmer, red.) heb ik me lelijk mispakt. Die verslaving heeft me zwaarder gevloerd dan alcohol en coke samen. Ik sliep niet meer, leefde als een lijk in de zetel, met de pispot in het midden van de living. Als ik daar op tijd geraakte, was het een goede dag. Pure horror. Ik heb toen écht gedacht om er een eind aan te maken. Ik kende nog wel wat mensen die me bruine (heroïne, red.) konden leveren, en ik was van plan om zo de pijp uit te gaan."



