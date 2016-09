Hebben Godelieve en Robert hun nieuwe look behouden?

Chris Verboven

9/09/16 - 21u15

Woensdag maakte Vlaanderen de transformatie van het seizoen mee. Robert en Godelieve uit Mol namen deel aan 'Zo man Zo vrouw', het populaire programma van stylist Jani Kazaltzis. Hun nieuwe look maakte hen op slag beroemd, maar hebben Godelieve en Robert die look ook behouden? Wij zochten het uit en gingen op bezoek bij het koppel.

Jani met de 'oude' Godelieve en Robert © VIJF. Dat het koppel niet veel geld spendeert aan kleding was Jani meteen duidelijk. Ook hun ietwat rare gewoontes sloegen de stylist met verstomming. Robert was verknocht aan zijn boots en heeft een kast vol geruite hemden. Hij droeg deze op de koop toe boven zijn trui. Toch waren ze aan mekaar gewaagd.



Naast Cowboy Henk stond Dolly Parton. De blonde pruikencollectie van Godelieve was een unicum in Vlaanderen. "Sinds het programma draag ik al veel minder een pruik, maar toch is het moeilijk om ze helemaal achterwege te laten. Om mijn eigen haar op de manier te stylen zoals in het programma moet ik bij dezelfde kapper aankloppen en dat is me te ver en te duur. Daarom zet ik mijn korte blonde pruik nog af en toe op." Lees ook Er is geen mooier koppel dan Godelieve en Robert: Jani zorgt voor fantastisch tv-moment

Twee jaar na 'Zo Man Zo Vrouw': heeft dit koppel naar Jani geluisterd? © Maria De La Cruz.

Godelieve is nog altijd laaiend enthousiast over het programma. "Nu zien we pas hoe fout onze keuzes waren. Mijn felle make-up was er danig over, ik was blijkbaar mijn eigen leeftijd vergeten. Ook Robert is definitief afgestapt van het 'trui-onder-het-hemd'-concept. Met de schoenen die hij van Jani kreeg was hij zo tevreden dat hij twee bijna identieke paren bijkocht. Ook in onze kledingkast hebben we razzia gehouden. De dag na de opnames hebben we een grote zak naar de kledingcontainer gedaan." © Maria De La Cruz.