Joe Manganiello als Deathstroke in Batmanfilm

Door: redactie

9/09/16 - 09u53 Bron: ANP

© ap.

Joe Manganiello gaat de schurk Deathstroke spelen in de nieuwe Batmanfilm. Dat heeft de acteur vandaag op Twitter bekendgemaakt.

Deathstroke is een huurling die het in het universum van stripproducent DC Comics met diverse helden aan de stok heeft gehad, waaronder Green Arrow en Batman. Het is de eerste keer dat Deathstroke in een speelfilm wordt geïntroduceerd.



Ben Affleck keert in de nieuwe Batman-film terug als de gemaskerde wreker. Het is onduidelijk of Deathstroke ook in Justice League te zien is, de DC Comics-film die in 2017 moet uitkomen.



Joe Manganiello brak door bij het grote publiek met zijn rol als weerwolf in hitserie True Blood. Ook was de man van Modern Family-actrice Sofia Vergara te zien in de twee Magic Mike-films.