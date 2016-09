"Nice boobies!" Supermodel Lara Stone op bliksembezoek in Rotterdam

Door: redactie

8/09/16

Het van oorsprong Nederlandse supermodel Lara Stone (32) heeft vanmiddag een ultrakort bezoek gebracht aan station Rotterdam CS. De internationaal vermaarde beauty paradeerde er onder het oog van verbaasde reizigers door de hal ter promotie van een tentoonstellling in de Kunsthal. Daarin staat het werk van de wereldberoemde modefotograaf Peter Lindbergh centraal.

© AD.

Niet alleen Lara Stone, die in 2015 na een huwelijk van 5 jaar scheidde van Little Britain-acteur David Walliams, liep tussen de reizigers door. Ook het 18-jarige Nederlandse model Elisa Hupkes was van de partij. Maar alle aandacht ging toch echt uit naar haar collega Lara.



Passanten wrongen zich in de vreemdste bochten om een selfie met Stone te kunnen maken. Slechts een enkeling lukte het op de kiek te gaan met de blondine. Lara liep met een brede grijns op ultrahoge hakken door de hal, maar ging niet echt in op vragen uit het publiek en van aanwezige media. Ze moest lachen toen iemand een opmerking maakte - 'nice boobies' - over haar voorgevel die ze voor deze gelegenheid had verstopt in een strak, legerkleurig hemdje. Na amper een half uur verdwenen Lara Stone, Elisa, hun gevolg en Kunsthal-directeur Emily Ansenk weer richting stad.



De expositie A different vision on fashion photography (te zien tot en met 12 februari 2017) opent zaterdag. Lindbergh kreeg de eerste generatie supermodellen voor de camera. Hij fotografeerde rond 1990 onder anderen Linda Evangelista, Naomi Campbell, Cindy Crawford, Christy Turlington, Helena Christensen en Karen Mulder. Rotterdam is de eerste stad waar de tentoonstelling te zien is.



Het publiek kan morgen om 13.00 uur vanaf het plein voor de Kunsthal zien hoe onder anderen Cindy Crawford, Lara Stone, Milla Jovovich en Eva Herzigova over de rode loper wandelen.