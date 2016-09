Modellen onwel bij "schandelijke" modeshow Kanye West

Door: redactie

8/09/16 - 15u04 Bron: ad.nl

© ap.

Meerdere modellen en figuranten zouden vannacht door een hel zijn gegaan bij een openluchtmodeshow van rapper Kanye West (39) in New York. De show begon zo'n anderhalf uur te laat, waardoor de vrouwen lange tijd moesten wachten in de brandende zon. Een van hen viel al flauw voordat het spektakel begon, melden aanwezigen.

De eigenzinnige man van realitydiva Kim Kardashian huurde Roosevelt Island af voor de show, waar hij zijn nieuwe Yeezy-collectie voor Adidas presenteerde. Naast talloze modellen was ook een groep schaars geklede figurantes van de partij, die als decorstukken op grasveldjes moesten staan.



Na een uur wachten bij zo'n 30 graden celsius moesten sommigen van hen volgens de Daily Mail gaan zitten om bij bewustzijn te blijven. Gasten voelden zich genoodzaakt hun flesjes water aan de hulpeloze jonge vrouwen te geven, aangezien de organisatie niets leek te doen.



Met de catwalkmodellen ging het niet veel beter. Zo kon een oplettende toeschouwer naar verluidt net op tijd een model opvangen dat tijdens de show bijna flauwviel. Collega-model Amina Blue vond haar plastic schoenen zó oncomfortabel dat ze de muiltjes voor de ogen van het publiek van haar voeten rukte. Lees ook Kanye West verslaat paus Franciscus

10 x Kim Kardashian en North West in matching outfits

Kim Kardashian in weinig verhullende outfit gespot Card

Kidnapping Kanye had voor zijn modeshow talloze invloedrijke modejournalisten en -bloggers uitgenodigd, maar die werden niet veel beter behandeld. Zo moesten ze naar eigen zeggen veel te lang in een heel klein busje zitten om vanuit de stad naar het eiland te worden gereden. En tot hun frustratie was iets te eten of drinken voor onderweg te veel gevraagd voor de steenrijke rapper. Het leek wel een kidnapping, twitterde een aanwezige.



Journaliste Stella Bugbee van New York Magazine wilde meteen weer weg toen ze was aangekomen. "Maar ik voel me verplicht om op deze modellen te letten en te bekijken wat ze nog meer door moeten maken", twitterde ze. "Dit is schandelijk en verschrikkelijk en ik heb spijt dat ik ben gekomen." Meerdere collega's vertrokken volgens Bugbee wel uit het publiek. Ze vindt dat Adidas zich moet schamen voor deze vertoning.