Josje straalt en stelt eerste modeboek in stijl voor

Suzanne Borgdorff

7/09/16 - 21u50

video Het was een spannende avond voor ex-K3'tje Josje Huisman. De 30-jarige Josje stelde vanavond haar boek #dresscodejosje voor in Antwerpen. Heel wat bekende mensen kwamen haar stylinggids 'Dresscode Josje' aanschaffen. Geheel in stijl arriveerde La Huisman vanavond, enigszins nerveus, op locatie.

Stralend van oor tot oor stond Josje, direct nadat zij uit een zwarte luxewagen was gestapt, de toegestroomde pers te woord. "Ik ben heel tevreden'', lachte ze nerveus. "Shit, ik heb niet op mijn pose geoefend!'' Vervolgens draaide ze als een volleerd model rondjes zodat haar jurk goed te zien was.



Opvallende aanwezige was Kristel Verbeke van K3. Herinnert U zich de heisa nog over het feit dat Josje en Kristel niet langer vriendjes waren op Instagram? Wel, de dames vielen in elkaars armen en waren ook bereid om een reactie te geven.



Josje was op haar populaire instagramaccount al weken aan het aftellen naar vanavond. Eerder liet ze weten dat al haar inspiratie, modefratsen en dresscodes in haar boek gebundeld zijn.