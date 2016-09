Tourbus Drake leeggeroofd

Door: redactie

7/09/16 - 22u05 Bron: ANP

Drake © ap.

Drake en Future zijn slachtoffer geworden van dieven. Tijdens hun gezamenlijke concert in Phoenix werd een van de tourbussen geplunderd, weet TMZ. De daders namen voor 2 tot 3 miljoen dollar aan juwelen mee.

De rappers, die vorig jaar het gezamenlijke album 'What A Time To Be Alive' uitbrachten, traden gisteravond op in de Talking Stick Resort Arena. Alle ogen waren op Drake en Future gericht, want de dieven konden ongestoord hun gang gaan. Volgens TMZ waren de juwelen van Future, maar was Drake ook erg overstuur toen hij van het nieuws hoorde. De Amerikaanse entertainmentsite heeft een filmpje online gezet waarin is te zien hoe hij boos reageert als hij op de hoogte wordt gebracht.



De politie onderzoekt de zaak. Rechercheurs hebben beeldmateriaal opgevraagd en sporen verzameld.