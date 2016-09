Madonna en Guy Ritchie begraven strijdbijl

Door: redactie

7/09/16 - 18u05 Bron: BuzzE

© EPA.

Madonna (58) en Guy Ritchie (47) hebben definitief hun onenigheid rond het gezag over hun zoon Rocco (16) bijgelegd. De twee zijn er samen uitgekomen, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

De voorwaarden van de schikking zijn vertrouwelijk, maar volgens TMZ zullen er waarschijnlijk geen radicale veranderingen plaatsvinden. Rocco zal teruggaan naar zijn vader in Londen, waar hij naar school gaat, en Madonna zal regelmatig langsgaan om de twee een bezoekje te brengen.



De rechter zei eerder dit jaar al dat Madonna en Guy het beste zelf tot een oplossing konden komen. Guy liet zich daarna al van zijn goede kant zien door met een fles wijn onder zijn arm aan te kloppen bij zijn ex.



Nieuwe vrouw

De zestienjarige Rocco vestigde zich in december bij Guy en diens nieuwe vrouw Jacqui. Rocco weigerde destijds terug te keren naar zijn moeder in de Verenigde Staten. Madonna spande daarom verschillende rechtszaken aan om af te dwingen dat ze Rocco weer onder haar hoede in New York kreeg.