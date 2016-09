Katie Holmes mag al vier jaar niet daten

© ap.

Al jaren wordt er gefluisterd dat Katie Holmes een koppel vormt met Jamie Foxx. Geen van beiden heeft dat nieuws echter ooit bevestigd, en daar blijkt een reden voor te zijn. Katie zou contractueel verboden worden om openlijk te daten.

Een bron vertelde aan RadarOnline dat de scheiding van Katie Holmes en Tom Cruise in 2012 stipuleert dat Katie vijf jaar lang niet openlijk mag daten. Volgens de bron tekende Katie de overeenkomst om de scheiding snel achter de rug te hebben, en werd de clausule toegevoegd 'zodat ze Tom niet in verlegenheid kan brengen'.



"Ze mag een relatie hebben, maar ze mag er niet in het openbaar over praten. Haar vriend mag ook niet in de buurt van dochter Suri komen." Die dochter heeft Cruise naar verluidt al jaren niet gezien.



Katie mag daarnaast ook niet praten over Tom zelf of zijn religie Scientology.