Door: redactie

7/09/16 - 14u24 Bron: vtmnieuws.be

video

Joe-dj Tess Goossens liet vanochtend weten dat ze bevallen is van een zoon, Ferran. Hij stelt het goed, meet 51 cm en weegt 3,4110 kg. Ferran is het tweede kindje van Tess en haar partner: in 2014 werd hun dochter Carlotta geboren. Fiere mama Tess vertelde het blije nieuws vanmorgen bij Sven & Anke op Joe.