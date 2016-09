Sia eert slachtoffers schietpartij Orlando in aangrijpende nieuwe video

Koen Van De Sype

6/09/16 - 21u54 Bron: The Huffington Post, Vulture

Zangeres Sia heeft haar nieuwste nummer 'The Greatest' opgedragen aan de slachtoffers van de schietpartij in nachtclub Pulse in Orlando afgelopen juni. In de aangrijpende video is danseres Maddie Ziegler opnieuw te zien, dit keer samen met een groep dansende kinderen: 49 dansers voor de 49 levens die verloren gingen.

© SiaVEVO. De clip start met een zwart scherm met de woorden #weareyourchildren. Vervolgens zien we Maddie Ziegler - die we kennen van onder meer 'Chandelier' - terwijl ze verf onder haar ogen aanbrengt in regenboogkleuren. Als tranen of als oorlogskleuren. Onder haar liggen kinderen op de grond, die ze aanport op te staan met een geluidloze schreeuw.



Nadat ze door een oud huis gedanst zijn, komen de kinderen samen als een groep en springen ze op en neer, een beetje zoals je zou kunnen zien in een dancing. En dan vallen ze allemaal neer, wat het beeld creëert van levenloze lichamen op de grond. Lees ook FBI: "Schutter Orlando handelde niet in opdracht van terreurgroep"

Vrouw fotografeert exact 49 vogels bij herdenking 49 slachtoffers Orlando

Vijftig doden bij schietpartij in Orlando: "Mogelijk jihadistische motieven" © SiaVEVO. © SiaVEVO.