"Onze Robert draagt twee onderbroeken": Jani neemt hilarisch koppel onder handen

redactie

6/09/16 - 16u39

video Jani onderwerpt in 'Zo Man Zo Vrouw' wel vaker excentrieke koppels aan een restyling. Maar Robert en Godelieve spannen wellicht de kroon. Morgen geeft Jani hen een volledige make-over, en daar zal hij zijn handen vol mee hebben. Zo draagt Robert een hemd over zijn pull en komt hij de dag door met twee onderbroeken: "een voor mij en een voor haar".

Jani wordt morgen hartelijk ontvangen door niemand minder dan de reïncarnatie van Carmen Waterslaeghers. Godelieve heeft hetzelfde kapsel en dezelfde opvallende kleren als haar alter ego uit De Kampioenen. En haar 'Xavier' kan ook wel wat restyling gebruiken, meent Godelieve.



Jani, die 's ochtends vroeg al meteen een jenever geserveerd kreeg, is alvast dolenthousiast over de twee levensgenieters: "Ik was al verliefd vanaf het moment dat ik hen zag. Ik denk dat ik mij deze aflevering heel goed ga amuseren."