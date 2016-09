Josje neemt het op tegen Olga Leyers in boksmatch en zingt kletsnat met Jonas studio aan diggelen

Door: redactie

6/09/16 - 21u45

video De K3-tijden lijken voor Josje ver vervlogen, want binnenkort stapt ze in de boksring voor een spektakelmatch tegen niemand minder dan Olga Leyers. De wedstrijd kadert in de lancering van CAZ, de nieuwe zender van Medialaan.

Op 1 oktober neemt de nieuwe tv-zender CAZ officieel de fakkel over van Acht. De gloednieuwe mannenzender wordt feestelijk op gang getrapt met een spectaculaire boksavond, waarbij verschillende bekende Vlamingen het tegen elkaar zullen opnemen. En de eerste wedstrijd is ondertussen bekend: Josje Huisman vs. Olga Leyers.



Josje maakte zonet in Jonas & Van Geel bekend dat ze Olga Leyers zal bekampen, zus van Ella Leyers en dochter van Jan. Josje beseft dat het geen gemakkelijke wedstrijd zal worden: "Ik ben begonnen met trainen. Het is wel moeilijk.", vertelde Josje aan Jonas. "Ik kan me heel kwaad maken op een kussen, maar dan moet ik plots meppen op mijn trainer. Nu ga ik me kwaad moeten maken op Olga."



Welke BV's nog in de boksring zullen stappen, wordt later bekendgemaakt.



Verder bracht de Nederlandse zangeres samen met Jonas Van Geel 'When The Rain Begins to Fall' van Jermaine Jackson en Pia Zadora. En die regen mag u letterlijk nemen...