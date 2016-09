J.K. Rowling komt met digitale korte verhalen over wereld van Harry Potter

Door: redactie

6/09/16 - 14u24 Bron: Belga

J.K. Rowling © reuters.

Fans van Harry Potter blijven niet op hun honger zitten. Nog maar net zijn ze bekomen van 'Harry Potter and the Cursed Child' ('Harry Potter en het Vervloekte Kind'), het laatste deel in de reeks over de leerling-tovenaar, of schrijfster J.K. Rowling laat drie nieuwe e-books op de wereld los.

De korte verhalen, die tegelijkertijd verschijnen in acht talen, geven een inkijk in de geheimen van de wereld van Harry Potter en bieden de gelegenheid meer te weten te komen over de toverschool Zweinstein, en het leven van invloedrijke tovenaars en magische wezens. Rowling deelt ook persoonlijke herinneringen aan de ontstaansgeschiedenis van figuren en plaatsen.



Enkele weken geleden beleefde het toneelstuk 'Harry Potter and the Cursed Child' zijn première in Londen. In november komt de film 'Fantastic Beasts And Where To Find Them' in de zalen. Dat is een spin-off van de filmreeks over Harry Potter en heeft Eddie Redmayne in de hoofdrol.