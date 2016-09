"Guy Van Sande komt nooit meer aan mijn dochter"

Door: redactie

De heisa rond de zaak Guy Van Sande, die genoemd werd in een kinderpornodossier, is intussen wat gaan liggen. Een schande, vindt Werner Kuhn. Hij is de vader van Guy's stiefdochter en de ex van zijn vriendin Nathalie. "Er is wel degelijk bezwarend materiaal gevonden", doet hij zijn verhaal in Dag Allemaal. "En het is allerminst onschuldig.

Werner vindt het niet kunnen dat iedereen nu de indruk krijgt dat Guy onschuldig is. "Mensen hebben de indruk dat deze zaak op de lange baan wordt geschoven", vertelt Werner Kuhn over wat hem radeloos maakt. "En daardoor redeneren ze: ''t Zal wel overdreven zijn allemaal.' Of nog erger: 'Ze hadden een zondebok nodig, en hebben die gevonden in een BV.' Zulke dingen hoor ik tegenwoordig bijna dagelijks. Alsof Guy Van Sande een slachtoffer is, met wie je medelijden moet hebben... Niks is minder waar! Wat twee maanden geleden uitlekte, is nog maar het topje van de ijsberg."



De man vertelt in Dag Allemaal hoe Guy het in het begin van zijn relatie met Nathalie niet naliet om Werner de les te spellen. "Guy wees me op mijn tekortkomingen als echtgenoot én vader. Want hij was toch zo'n ongelooflijk goeie pluspapa voor mijn dochter! Hoe híj de opvoeding van mijn dochter zag, zo moest het zijn. Voor mij - haar échte vader - was dat zeer vernederend, natuurlijk."



Expliciete foto's

Al gauw vertoonde de relatie tussen Nathalie en Guy volgens hem de eerste barsten. "Laten we zeggen dat wat ik allemaal had vernomen haaks staat op het harmonieuze gezinsbeeld dat Guy en Nathalie zo graag in de media ophingen. Maar ik hield mijn mond. Heb me niet geroerd, tot..."



Toen het schandaal rond kinderporno losbrak, belde Werner meteen naar zijn ex-vrouw. die zei me 'dat het allemaal zo erg niet was'. De enkele foto's die ze tijdens de huiszoeking op een USB-stick hadden gevonden, waren volgens haar vrij braaf." Hij gaf haar het voordeel van de twijfel, tot hij de foto's zelf onder ogen kreeg. "Ze zijn allesbehalve onschuldig. Naaktfoto's van een kind onder de tien jaar. En de focus lag expliciet op... de geslachtsdelen."



Cocaïne

Nathalie houdt Guy echter de hand boven het hoofd. "Ik moest verstaan dat Guy in een superslechte periode zat. Hij werd niet geapprecieerd als acteur, kwam nergens meer aan de bak... 'En', zo voegde Nathalie er nog aan toe, 'hij zit aan de cocaïne.' Voor haar was dat een verzachtende omstandigheid."



Intussen besliste de jeugdrechter dat het dochtertje van Werner weer bij hem komt wonen. "Ze mocht niet meer onder een dak met Guy wonen, maar Nathalie zag het niet zitten om met onze dochter elders te gaan wonen. Intussen ziet ze haar eigen kind bijna niet meer, en ze vraagt ook niet hoe het met haar gaat."



Snikken aan de telefoon

Werner zegt duidelijk dat Guy Van Sande niet meer in de buurt van zijn dochter zal komen. "Dat zweer ik u. Een vent die vieze naaktfoto's maakt van jonge kinderen... Dat is zijn geaardheid, en die zal nooit veranderen. Het is een verdomd goede acteur, hij heeft me zelfs nog gebeld. Al wenend, dat ik het vertrouwen in hem niet mocht verliezen. Ik hoop dat Nathalie beseft dat er grenzen zijn aan 'iemand graag zien'. Zelf had ik twee keuzes: die pervert iets aandoen of met mijn verhaal naar buiten komen. Ik denk dat ik voor de slimste optie heb gekozen."