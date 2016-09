Min Hee Bervoets werd als baby te vondeling gelegd

Door: redactie

Willen tv-makers vonken op het scherm, dan vragen ze de flamboyante choreografe Min Hee Bervoets (31). Nochtans begon haar leven niet rooskleurig: als baby werd Min Hee te vondeling gelegd.

Op haar zeventiende reisde Min Hee Bervoets voor het eerst naar Zuid-Korea om haar biologische moeder te zoeken, maar zonder resultaat. Intussen heeft ze het verdriet rond haar adoptie verwerkt. "Ik heb het er wel heel moeilijk mee gehad, als puber zat ik met heel veel vragen. Wie is mijn moeder en waarom kon ze niet voor mij zorgen? Ik heb haar niet gevonden, maar ik heb wel beseft hoe goed ik het heb en dat ik haar eigenlijk dankbaar ben. Als zij mij niet te vondeling had gelegd, had ik nooit kunnen doen wat ik nu doe. Bovendien heb ik nu een prachtige moeder... Ooit ga ik terug naar Zuid-Korea, maar dan gewoon om het land te bezichtigen", vertelt ze in Story.



Heldin

De band met haar adoptiemoeder is erg goed, vertelt de choreografe. "Zij is mijn heldin. Ze heeft me altijd gesteund en gemotiveerd, dankzij haar ben ik zo ver geraakt. Ik kan alles tegen haar zeggen en vertrouw haar volledig. Ik weet wat ik aan haar heb en dat waardeer ik enorm. Ze is mijn biologische moeder niet, maar voor mij is ze wel mijn moeder. Mijn biologische moeder tegenkomen zou heel raar zijn. Zij is mijn mama niet."



Met haar adoptievader verbrak Min Hee jaren geleden alle contact. "Hij is intussen overleden, maar op mijn zestiende heb ik inderdaad beslist om geen contact meer met hem te hebben. Mijn ouders zijn na enkele jaren gescheiden. Mijn vader heeft nooit interesse getoond in wat ik doe, en dat deed pijn. Een vaderfiguur heb ik nooit gemist want mijn moeder was er altijd voor mij, en bovendien heb ik een twee jaar oudere broer. In de danswereld kwam ik ook met veel mensen in contact, dus eenzaam heb ik me nooit gevoeld. Ik was trouwens altijd heel volwassen voor mijn leeftijd. Op mijn dertiende ben ik in Gent op internaat gegaan, want dansen was mijn droom. Ik ging alleen tijdens weekends en vakanties naar huis en ik had daar geen problemen mee."



Kinderen

Min Hee leerde haar huidige vriend kennen op het werk en ze vertelt dat ze aan kinderen denken. "We willen allebei heel graag kinderen, maar we zijn niet gehaast. Ik vraag me soms wel af hoe ik het moederschap ga combineren met mijn carrière, maar het zal me wel lukken. Mijn broer is onlangs vader geworden van een dochter, June. Dat was emotioneel: eindelijk een bloedband binnen de familie!"



Trouwen staat niet meteen op de agenda. "Dat hoeft niet voor ons. Ik ben wel meteen bij hem ingetrokken in Edingen, maar dat was niet ideaal met mijn werk. Ik moest om half zes 's ochtends vertrekken naar Antwerpen. Dus hebben we anderhalf jaar geleden een huis gekocht, wat dichter naar de Nederlandse grens toe."