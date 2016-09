Dimitri Bontinck breekt met zijn Elke: "Ze is een monster"

Door: redactie

Ze hadden plannen voor een huwelijk en kinderen, maar intussen is de relatie van Dimitri Bontinck en zijn vriendin Elke voorbij. Definitief, benadrukt hij in Dag Allemaal. "Ze is veranderd in een monster", klinkt het.

Enkele maanden geleden stelde Bontinck nog dat hij en Elke zouden trouwen, maar in werkelijkheid begon hun relatie 'op een soap te lijken'. "Ik denk dat we zelfs zés keer met elkaar hebben gebroken. Een vreselijke knipperlichtrelatie was het. Zo vermoeiend!"



De psychiatrische problemen van Elke liggen volgens hem aan de basis van het probleem. "Ze wordt nog altijd behandeld, maar in mijn ogen niet op de juiste manier. Ze slikt veel te veel medicatie. Slaappillen, antidepressiva, angstremmers... Allemaal troep. En ze is er simpelweg zwaar verslaafd aan."



Relatietherapie

De verslaving maakt van haar een monster, aldus Bontinck. "Weet je dat de overheid zelfs tussenbeide is gekomen? Ik word nog steeds beschermd door de Staatsveiligheid, en ze hebben ons relatietherapie aangeboden. Aanvankelijk leek dat te werken, de eerste gesprekken waren succesvol. Maar tijdens onze laatste sessie sloeg ze helemaal tilt. Man, de verwijten die ik naar mijn hoofd geslingerd kreeg. En thuis ging die scheldtirade verder. 'Ik steek uw ogen uit', schreeuwde ze. En: 'Ik maak u kapot, ge hebt mijn hele leven geruïneerd. Ik stamp u in prut vanéén, belachelijk manneke!' Intussen spuwde ze naar mij, letterlijk. En toen greep ze een mes vast, waarmee ze mij bedreigde."



Zware beschuldigingen, maar Bontinck heeft bewijzen in de vorm van recordings. "Daar en dan heb ik finaal beslist bij Elke weg te gaan. Want ik heb al zo verschrikkelijk veel stress gehad in mijn leven... Ik kan dat niet meer aan, zulke toestanden."



Opgelucht

Zoon Jejoen is intussen opgelucht. "Jejoen wilde al langer dat ik met haar zou breken, voor mijn eigen goed. Toen ik na haar eerste fysieke aanval op mij toch weer bij haar introk, was Jejoen serieus ongerust. En ja... Hij had overschot van gelijk, dat is intussen wel duidelijk."