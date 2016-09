Frank Molnar en Noa Neal uit elkaar

Door: redactie

Verrassend nieuws uit showbizzland. Mediafiguur Frank Molnar en zijn verloofde, zangeres Noa Neal, zijn na vijf jaar uit elkaar. Dat bevestigden ze aan Story.

"Elke relatie kent zijn ups en downs", zegt Noa. "We nemen nu even een pauze om onze downs te analyseren. Van ruzie is er alleszins geen sprake." Frank beaamt dat: "Ik streef altijd naar het allerbeste voor mezelf en mijn omgeving. Als een stap terugzetten zou inhouden dat we er in de toekomst vijf vooruit kunnen zetten, dan moet ik dat doen. Deze cooldown zal hopelijk verheldering brengen."



De twee zeggen ook dat er geen sprake is van een derde in het spel.

"Ik kan mijn hart nu ook nog niet openstellen voor iemand anders. Uiteraard doet onze breuk pijn, maar we hebben nog dagelijks contact en praten er veel over. We zullen altijd een tandem blijven, want we werken nog steeds samen en daar zal deze situatie niets aan veranderen. We voelen elkaar goed aan en hebben weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen", vertelt Noa.



"Dat geldt ook voor mij, ik wil nu eerst wat tijd voor mezelf. Ik hoop trouwens nog dat het weer goed komt tussen ons. We hebben op professioneel vlak een heel druk jaar achter de rug met nieuwe televisieprogramma's voor FOX, videoclips, optredens, de nieuwe single van Noa... Het was misschien allemaal wat te veel. En misschien moeten we wel concluderen dat het de verkeerde focus was", gaat Frank verder.



Steun

"Frank zal altijd op mij kunnen rekenen, ik zal er altijd zijn om hem te steunen waar ik kan. Kenmerkend voor deze fase is wel dat we niet zonder, maar ook niet met elkaar kunnen leven", vertelt Noa nog, die ook ingaat op de vraag waarom hun huwelijk steeds werd uitgesteld. "In een relatie moet je tijd en aandacht uittrekken voor elkaar, dat geldt ook voor een huwelijk. Bij ons is dat door die drukke agenda wat op een zijspoor geraakt, en het verloofd zijn voelde op zich ook al goed aan. De verlovingsring heb ik teruggegeven aan Frank toen ik beslist heb om even alleen te gaan wonen." Frank woont nog steeds in zijn loft en Noa heeft ondertussen haar eigen stekje gevonden in Antwerpen.