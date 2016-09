Tanja Dexters: "Valentina vraagt wanneer we opnieuw gaan samenwonen"

Door: redactie

Opmerkelijk beeld vorige week: Tanja Dexters en haar ex-vriend Miguel brachten hun dochter Valentina samen naar school. In haar wekelijkse column in Story schijft Tanja er meer over.

"Op haar eerste schooldag is ook Valentina's papa Miguel meegegaan, en dat vond ze geweldig. Dan heb ik een gelukkige dochter. In het verleden vergezelden Miguel en ik haar ook altijd samen, en we willen dat blijven doen, ondanks onze breuk. Valentina hecht daar veel belang aan. Miguel en ik hebben daarom zelfs afgesproken om geregeld samen met haar te gaan lunchen. Telkens als ze ons samen ziet, vraagt ze wel wanneer we opnieuw gaan samenwonen. Maar dat zal ze zich wellicht haar hele leven blijven afvragen. Ik denk niet dat de situatie haar verwart, het lijkt haar te troosten om haar ouders soms toch nog samen te zien. Ik voel dat iedereen stilaan rust vindt in de nieuwe situatie."



Halve jongen

"Valentina's overstap naar het eerste leerjaar doet me wel beseffen hoe groot ze wordt... Dit schooljaar gaat ze beginnen met tennis- en zwemlessen, en ze staat ook op de wachtlijst van de Antwerpse circusschool. Dat is helemaal haar ding, ze is een echt acrobaatje. Overal op klimmen, in bomen hangen, turnen, voetballen en volleyballen... Een halve jongen dus, net als haar mama."



Groot nieuws

"Op professioneel vlak heb ik binnenkort groot nieuws, want vorige week werd een nieuw project van mijn kledinglijn Dexters goedgekeurd. Een kans die ik niet kon laten liggen! Pas wanneer het contract getekend is, kan ik meer vertellen, maar ik ben in elk geval heel fier.."