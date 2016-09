"Ze verstaan het niet": het verkeer is een nachtmerrie voor Gert Verhulst

Door: redactie

6/09/16 - 10u40

video Spring je soms uit je vel wanneer er weer een zondagschauffeur in je weg rijdt? Dan deel jij wellicht een ergernis met heel Vlaanderen. En ook Gert Verhulst is niet immuun voor het fileleed, dat blijkt vanavond in de eerste aflevering van 'Alloo Bij'. Wanneer hij een lift krijgt van Luk Alloo, ontpopt hij zich tot een ware verkeersfilosoof.

Voor zijn nieuwe programma 'Alloo Bij' volgt Luk Alloo elke week een bekende Vlaming. Binnenkort zijn Sergio Herman, Pascale Naessens en Jan Mulder aan de beurt, maar vanavond mag Gert Verhulst de spits afbijten. Het belooft een interessante en vooral ontroerend portret te worden. Lees ook Gert Verhulst: 'Mijn privéleven krijgt voorrang op alles' Bekijk meer video's van vtmnieuws op nieuws.vtm.be

Niet enkel het verkeer maakt Verhulst ongelukkig, ook zijn gewicht staat hem niet aan: "Als er één ding is waar ik ongelukkig over ben, is dat mijn gewicht", zucht Gert terwijl hij op zijn crosstrainer staat. "Daarom moet ik dagelijks 700 calorieën wegsporten, zo kan ik blijven eten en drinken."