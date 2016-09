Karen Damen: "Vroeger moest ik soms krabben om een brood te kunnen kopen"

Door: redactie

Na jaren hard werken met K3 heeft Karen Damen (41) alles wat ze wil: een prachtige villa, een chique wagen en een gevulde bankrekening. Voor Nieuwe Buren op VIJF deed ze een maand lang afstand van haar luxeleventje, samen met haar goede vriend James Cooke (31). En daar komt wel wat kritiek op.

Voor Nieuwe Buren verhuisden Karen en James dertig dagen naar een bescheiden woning waar ze moesten rondkomen met een leefloon van 768 euro. Een interessant concept, maar niet makkelijk, geeft Karen toe. "De eerste dagen waren het zwaarst omdat we ons moesten aanpassen aan onze nieuwe situatie. Maar na verloop van tijd went alles, en natuurlijk wisten we ook dat dit experiment beperkt was in duur. Al hebben we wel geprobeerd om daar niet te veel bij stil te staan."



Verwend nest

Het experiment stond natuurlijk in schril contrast met hun normale leven en levensstijl. "Ik wil even benadrukken dat ik niet altijd heb geleefd zoals nu. Integendeel, ik weet wat het is om weinig geld te hebben", vertelt Karen in Story. "Vroeger moest ik soms ook mijn centjes bijeenschrapen om een brood te kunnen kopen. Daarom geniet ik nu dubbel en dik van alle luxe die ik heb. En het is ook niet dat ik van de ene op de andere dag zo'n villa heb kunnen neerzetten. Ik besef dus maar al te goed de waarde van geld."



Karen wil haar zoon Sky ook meegeven dat niet iedereen het even makkelijk heeft. "Ik zeg dikwijls tegen hem: wij hebben een zwembad, maar weet dat niet elk kindje in de klas zoiets heeft en dat het speciaal is. Ik wil dat hij dat goed beseft, Sky mag geen verwend nest worden." Dat dat goed lukt, werd duidelijk toen Sky op bezoek kwam, vertelt James. "Hij had zeker niet zoiets van: oh, dat is hier vies. Waar is mijn speelgoed? En het zwembad? Sky vertelde zelfs dat hij hier zou kunnen wonen."



"Ik was apetrots toen hij dat zei", vertelt Karen. "Sky weet maar al te goed dat niet iedereen het zo goed heeft als wij. Ik was blij dat hij af en toe op bezoek kwam, want dertig dagen zonder hem had ik niet overleefd."