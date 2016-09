Beyoncé geeft video 'Hold Up' vrij

Door: redactie

5/09/16 - 16u50

video Zangeres Beyoncé heeft haar fans blij gemaakt door de beelden bij het nummer 'Hold Up' op YouTube te plaatsen. De video was enkel te zien op de betaalde streamingservice Tidal, maar na Bey's 35ste verjaardag gisteren, vond ze het tijd voor een cadeautje.

'Hold Up' is onderdeel van haar film Lemonade die op HBO in première ging. Het is de derde single van het gelijknamige album dat op 23 april uit kwam.



In de video slaat Beyoncé van alles kort en klein met een honkbalknuppel.