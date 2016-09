Jani leeft zich helemaal uit met 'Dolly Parton' en 'Cowboy Henk'

Door: redactie

5/09/16 - 16u47 Bron: Eigen berichtgeving

"Ik denk dat ik me deze aflevering heel goed ga amuseren. Dit is een topkoppel." Jani Kazaltzis kijkt er duidelijk naar uit om "Dolly Parton" en "Cowboy Henk" onder handen te nemen in de volgende aflevering van 'Zo man, zo vrouw' op Vijf.