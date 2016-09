Kan jij aan de hand van deze foto raden hoe oud deze bekende actrice is?

Koen Van De Sype

5/09/16 - 13u47 Bron: Instagram

© Instagram/Halle Berry.

'Age is nothing but a number', gaat het spreekwoord en dat maakt Halle Berry helemaal waar. Net na haar verjaardag poseerde de actrice voor haar laatste fotoshoot van de zomer in een minuscule bikini. En de buikspieren die ze daarbij etaleerde, daar kan menig jong model alleen maar van dromen.