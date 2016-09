Verzoening tussen Tanja Dexters en Miguel?

Door: redactie

4/09/16 - 16u59

video

Het was een opmerkelijk beeld: Tanja Dexters en haar ex Miguel brachten hun dochter Valentina op 1 september samen naar school. Het was de eerste keer dat ze weer samen gespot werden in het openbaar. Tanja, die eerder al toegaf dat ze het moeilijk had met de breuk, postte de foto zelf op Instagram, met als commentaar: "Zeker één van de mooiste momenten uit haar leven."



Is er sprake van een verzoening tussen de twee. "Nee, Miguel en ik zijn zeker niet samen", zegt Tanja. "Maar wij hebben samen een dochter en belangrijke dagen als de eerste schooldag, die doe je gewoon samen." Geen verzoening dus, maar Tanja en Miguel willen hun dochter niet het slachtoffer laten worden van hun breuk. Mooi.